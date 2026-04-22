«Я искренне не мог в это поверить». Тест-пилот Формулы-Е сравнил Gen4 с V10 в Ф-1

Официальный тест-пилот Формулы-Е Джеймс Росситер, работавший с командой BAR в «Королевских гонках» в 2004 и 2005 годах, сравнил ощущения от пилотирования нового болида Gen4 с эпохой моторов V10.

«Нет, я искренне не мог в это поверить. В последний раз я пилотировал Gen3 Evo в Монако в начале прошлого года и одновременно работал над разработкой Gen4. Шаг вперёд просто огромен. Скорость невероятная, когда ты разгоняешься свыше 320 км/ч перед зонами торможения. В конце прямой ты идёшь с той же скоростью, что и машина Ф-1. Ускорение при 600 кВт с полным приводом — честно говоря, с точки зрения пилота, это на уровне ощущений от V10 в 2004 и 2005 годах в Ф-1.

Странность в том, что ускорение никогда не прекращается. Ты нажимаешь на газ и мгновенно получаешь именно то, что хочешь. Никакой задержки, ни миллисекунды — ничего. Просто вся мощь сразу», — приводит слова Росситера RacingNews365.

Gen4 выдаёт мощность 600 кВт, разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды и развивает максимальную скорость более 335 км/ч. Ожидается, что время круга на всех трассах улучшится в среднем на 10 секунд, а в Монако болид будет быстрее или как минимум сопоставим с техникой Формулы-2.

