Российский участник «24 часов Нюрбургринга» объяснил, почему Ферстаппену грозит неудача

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», оценил шансы пилота «Ред Булл» в Формуле-1 Макса Ферстаппена на успех в суточном марафоне.

«Мы получили лишнее подтверждение, что Макс — пилот мегавысочайшего уровня, причём он готов ехать на чём угодно, хоть на метле. На всём поедет быстро, однако есть одно «но» касательно именно длинных гонок. С моей точки зрения, если Ферстаппен в такой манере, в таком темпе поедет 24 часа, их экипаж просто не доедет. Собственно, в последней гонке он, видимо, где-то выскочил на обочину, из-за чего и повредил машину. В 24-часовой гонке один такой ремонт — и ты уже почти наверняка окажешься за пределами подиума. Надо быть очень аккуратным.

И ещё момент — атаки Ферстаппена. Он их вообще не готовит: подъезжает и начинает атаковать сразу, не пытаясь добиться какого-то более выгодного расположения машины соперника. Например, идёт правый поворот, соперник занимает правую траекторию, а Макс пытается объехать её слева, тут соперника смещает по инерции, и Ферстаппен начинает из этой ситуации как-то выбираться. Хотя проще было буквально три секунды подождать, пока этот поворот закончится, выехать на прямую и просто объехать более медленный автомобиль. Макс, грубо говоря, не оставляет никакого запаса на некое неожиданное действие соперника.

В этой гонке очень важно найти правильный ритм, нельзя всё время ехать на 100%. Если же Макс с коллегами будут выступать в таком же стиле, то 90%, что не доедут. Машину нужно довезти до финиша, а пока из того, что я наблюдал, просто не вижу, что они в состоянии это сделать. Однако мне кажется, что и команда объяснит Ферстаппену, и его папа приложит некое усилие по изменению тактики. Да, действуя осторожнее, ты можешь потерять одну-две секунды на круге. Но зато ты везёшь дальше целый автомобиль. А если 10 раз рискнул и прокатило, то на 11-й не прокатит», — рассказал Засадыч в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

