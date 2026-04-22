Баттон: неудачи не выбьют Расселла из колеи, он настоящая электростанция

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выразил уверенность, что Джордж Расселл справится с давлением после двух побед подряд напарника по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.

«Я, кстати, видел Джорджа пару дней назад, совсем мимоходом, как ни странно. Он выглядит очень спокойным и собранным; это его не выбьет из колеи. Он знает, на что способен, и понимает, что пока всё складывается не в его пользу. Ему хронически не везло. Но в жизни бывают взлёты и падения, и нужно принимать полосы невезения как данность. Уже в следующей гонке удача может повернуться к нему лицом, так что кто знает.

Для меня этот чемпионат захватывающий — наблюдать, как эти двое сражаются друг с другом. Кими ещё совсем юный. А Джордж, должен сказать, настоящая электростанция. Я большой его поклонник. Забавно, но да, «Мерседес» выглядит действительно сильным в этом году. И ведь именно здесь всё и начиналось — команда из Баркли, которая прежде была «Хондой», потом превратилась в «Браун», а затем и в «Мерседес». Так что я определённо приписываю их успех себе», — сказал Баттон в эфире Sky Sports F1.