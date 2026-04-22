Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Российский участник гонок на «Нордшляйфе» прокомментировал смертельную аварию

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», прокомментировал недавнюю трагедию на «Нордшляйфе».

«Когда я принимал участие в гонке, тоже погиб один участник. Кажется, он ехал на «Астон Мартин», тоже достаточно возрастной пилот. Думаю, без радикального пересмотра формата этой гонки избежать таких ситуаций невозможно. Машины становятся быстрее, и нужно вновь повышать требования по безопасности.

По сути либо организаторы должны пускать на старт только представителей одного класса, либо оставлять нынешние правила игры. Но если убирать множество экипажей, то гонка просто потеряет свою привлекательность, к ней пропадёт интерес. Наверное, сейчас в мире таких гонок осталось лишь две — «Нюрбургринг» и «Турист Трофи» на острове Мэн», — рассказал Михаил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

«Зелёный ад» забрал ещё одну жизнь: на «Нюрбургринге» разбился финский пилот
