Марк Маркес: чтобы побеждать в MotoGP, нужна доля безумия

Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Марк Маркес рассказал, что отделяет хороших гонщиков от великих в премьер-классе.

«Одного таланта недостаточно. Нужно иметь смелость. Иногда я слышу, как люди говорят: «Эти гонщики сумасшедшие». Но побеждает не самый безумный, а тот, кто понимает, как извлечь максимум из своего безумия. У тебя должна быть доля безумия — иначе ты не поедешь на мотоцикле со скоростью 350-360 км/ч, не пойдёшь на обгон и не будешь бороться бок о бок с другим гонщиком на 200 км/ч.

На трассе это всегда было одной из моих сильных сторон, но и одной из слабостей: не видеть страха, не распознавать опасность. Я работал над тем, чтобы понимать и то, и другое. Мой инстинкт всегда был — рисковать всем, будь то простая тренировка или гонка за чемпионский титул. Но именно травмы заставили меня по-настоящему это осознать», — приводит слова Маркеса издание Speedweek.