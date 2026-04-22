Главная Авто Новости

Российский гонщик предрёк Ферстаппену уход из Ф-1, если Макс не окажется в «Мерседесе»

Российский гонщик предрёк Ферстаппену уход из Ф-1, если Макс не окажется в «Мерседесе»
Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», поделился мнением о будущем четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Нынешние правила не нравятся никому из пилотов. Просто кто-то политкорректный, а кто-то, как Макс, нет. Он говорит, как есть. Считаю, с регламентом просто промахнулись и сейчас пытаются спешно внести коррективы. Ну не должно быть такого, что ты хочешь разогнаться, а у машины автоматически включается какой-то режим набора энергии! Это бред вообще полный.

Если Ферстаппен не сможет оформить переход в «Мерседес», который, скорее всего, будет лидировать в ближайшие год-два, то, думаю, Макс просто сделает паузу на пару лет. Скорее всего, перейдёт в гонки на выносливость на машинах GT. А может быть, вообще возьмёт какую-то паузу, ограничиваясь фрагментарными выступлениями — две-три гонки в год. Подождёт изменений в Ф-1», — рассказал Михаил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

