Колтон Херта рассказал, как провалился его переход в «Альфа Таури»

Американский гонщик Колтон Херта рассказал о несостоявшемся переходе в «Альфа Таури» на сезон-2023, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) отказала ему в исключении по суперлицензии.

«Мне нравилась прямолинейность в общении с доктором [Хельмутом] Марко. Хорошая часть всей этой истории в том, что он был очень откровенен насчёт вероятности. Один день — 80%, на следующий — 40%, потом — «подожди, мы отыграли назад, теперь 60%». Возможность была очень реальной. У меня был контракт от «Альфа Таури», но я не мог его подписать, потому что не было суперлицензии.

В итоге я не мог больше ждать и подписал новый контракт в IndyCar с «Андретти». Майкл [Андретти] и Дэн [Таурисс] были очень любезны, приняв меня обратно. Это оказалось правильным решением, потому что суперлицензию мне так и не дали. У меня не было бы ни места в Ф-1, ни в IndyCar. Не знаю, что бы я тогда делал. Очень странное время», — заявил Колтон в подкасте Beyond the Grid.

На тот момент у 26-летнего американца было лишь 32 из необходимых 40 баллов. «Ред Булл» добивался исключения от ФИА, но получил отказ. Херта должен был заменить Пьера Гасли, ушедшего в «Альпин».