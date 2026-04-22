Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Феррари» остались довольны работой крыла «Макарена» на тестах во Фьорано — Autoracer

В «Феррари» остались довольны работой крыла «Макарена» на тестах во Фьорано — Autoracer
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» продолжает подготовку к Гран-при Майами (США), тестируя на трассе во Фьорано обновлённую версию болида SF-26. По информации издания Autoracer, инновационное заднее крыло, получившее прозвище «Макарена», успешно отработало сегодняшнюю сессию.

«Нет причин не увидеть его установленным на обоих болидах в Майами», — сообщает источник.

Помимо этого, на машине была протестирована новая версия днища, новое переднее крыло, а также крылышки Halo, выполненные из нового материала. Ожидается, что «Феррари» привезёт обновления на этап в Майами, который состоится 1-3 мая.

