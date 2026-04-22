Источник: Гран-при Турции вернётся в Формулу-1 с контрактом на семь лет

Формула-1 близка к подписанию семилетнего контракта на проведение Гран-при Турции на автодроме «Истанбул-Парк», сообщает турецкий автомобильный блогер Этем Сайын в социальной сети Х.

«Гран-при Турции подтверждён, я так думаю. Контракт на семь лет, объявление может состояться в пятницу», — написал Сайын.

«Истанбул-Парк» ранее принимал Гран-при Турции с 2005 по 2011 год, а также вернулся в календарь в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Формула-1 столкнулась с отменой Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за геополитической ситуации, что привело к месячной паузе в календаре.