Оскар Пиастри: уход Ферстаппена из Ф-1 станет довольно большой потерей для спорта

Оскар Пиастри: уход Ферстаппена из Ф-1 станет довольно большой потерей для спорта
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из Формулы-1 на фоне его недовольства регламентом-2026.

«Было бы очень обидно, если бы это действительно произошло. На данный момент болид «Ред Булл» не выглядит самым конкурентоспособным, но я считаю, что правила… над ними работают, однако они требуют довольно серьёзных доработок и стали гораздо сложнее.

Лишиться Макса, особенно на данном этапе его карьеры, стало бы для спорта огромной утратой. Мы, гонщики, хотим соревноваться с сильнейшими и доказывать свою силу в борьбе с ними. Макс продемонстрировал свой класс за последние 10 лет, а в последние пять или шесть и вовсе был эталоном. Так что, полагаю, для всех это будет довольно большая потеря и, очевидно, не лучший вариант», — приводит слова Пиастри издание PlanetF1.

