Зак Браун сделал ставку на будущую команду Макса Ферстаппена

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном будущем четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Формуле-1.

«Я не мог бы быть счастливее, чем с Ландо [Норрисом] и Оскаром [Пиастри]. Думаю, это лучшая пара на трассе и за её пределами, мы не планируем их заменять. Если бы кто-то из них ушёл, да, Макс — огромный талант, но я не ожидаю, что это произойдёт. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Макс перейдёт в «Мерседес»., — заявил Браун в эфире каналу Sky Sports.

Ранее Ферстаппен неоднократно критиковал регламент-2026 и заявил, что рассматривает возможность ухода из чемпионата по окончании сезона. «Ред Булл» также покидает гоночный инженер нидерландца Джанпьеро Ламбьязе, который в 2028 году перейдёт в «Макларен».