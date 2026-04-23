Хэмилтон показал лучшее время в течение съёмочного дня «Феррари» во Фьорано

Пилоты итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер провели съёмочный день на трассе во Фьорано, протестировав SF-26 в спецификации для Гран-при Майами.

Семикратный чемпион мира проехал 20 кругов и показал лучшее время 1:26.585. Леклер, в свою очередь, преодолел 19 кругов с результатом 1:27.138. Оба гонщика выполнили программу в 100 километров на каждого.

Следующая остановка — Гран-при Майами. Уикенд в Соединённых Штатах Америки пройдёт с 1 по 3 мая и станет первым этапом после месячной паузы в календаре, вызванной нестабильной геополитической ситуацией в Бахрейне и Саудовской Аравии.

