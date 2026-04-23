«Хочу гоняться с ним как можно дольше». Норрис — о возможном уходе Ферстаппена из Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в Формуле-1 на фоне новости об уходе его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

— Люди расценивают уход Ламбьязе как сигнал о том, что Макс может взять творческий отпуск, отдохнуть или вообще уйти из спорта. Вам будет жаль, если он не будет участвовать в гонках вместе с вами?

— Нравится ли мне соревноваться с ним? И да, и нет (смеётся) — по-разному. Но только потому, что он, на мой взгляд, один из лучших гонщиков, которых вы когда-либо увидите в Формуле-1. Он — жёсткий боец, и порой он делает жизнь невероятно сложной. Но это же хорошо, верно? И я думаю, что все хотят, чтобы Макс остался в Формуле-1. Кто знает? Я понятия не имею, что он собирается делать. Конечно, я хочу соревноваться с ним как можно дольше, потому что всегда хочется проверить себя в борьбе с лучшими. А он именно такой.

Да, пойди спроси у него, наверное. Он может делать всё, что захочет. Он заслужил право на это. Он не обязан ничего делать. Но даже мне понравилось смотреть, как он недавно выступал в GT и тому подобное. Так что да, он заслужил право делать всё, что захочет, — заявил Ландо в эфире каналу Sky Sports.