Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Виталий Петров представил новый шлем

Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» 41-летний Виталий Петров выложил в социальных видеоролик, где представил свой обновлённый шлем к сезону-2026.

Шлем выполнен также в цветах триколора, а на верхней его части на бордовом фоне располагается герб Российской Федерации. На нижней части шлема спереди Виталий оставил послание в честь своего отца.

В 2026 году Виталий будет выступать в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), а также примет участие в первой в истории российского автоспорта в статусе этапа чемпионата России гонке на выносливость продолжительностью 12 часов, где также будет выступать и Ирина Сидоркова.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android