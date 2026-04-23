Виталий Петров представил новый шлем

Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» 41-летний Виталий Петров выложил в социальных видеоролик, где представил свой обновлённый шлем к сезону-2026.

Шлем выполнен также в цветах триколора, а на верхней его части на бордовом фоне располагается герб Российской Федерации. На нижней части шлема спереди Виталий оставил послание в честь своего отца.

В 2026 году Виталий будет выступать в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), а также примет участие в первой в истории российского автоспорта в статусе этапа чемпионата России гонке на выносливость продолжительностью 12 часов, где также будет выступать и Ирина Сидоркова.