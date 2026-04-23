Майландер рассказал, сколько планирует провести Гран-при за рулём машины безопасности

54-летний немецкий пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер высказался о своей карьере за рулём сейфти-кара, которая началась в 1999-м в Формуле-3000.

«Пилот сейфти-кара с 1999-го? [Когда меня позвали в Формулу-3000], у меня тогда не было конкретного количества лет в голове, которые я бы хотел провести в этой роли. Вижу жизнь как проект, в котором нужно всё контролировать. Когда что-то начинаю, то верю в это, и это становится долгосрочным проектом.

Если рассуждать реалистично, то я думаю, что смогу принять участие в 600 или 650 Гран-при. Но не вижу себя по-прежнему за рулём машины безопасности в 78 лет. Я бы лучше консультировал молодого преемника из паддока. Мне по-прежнему нравится то, чем я занимаюсь каждый день.

Машины, на которых езжу? Есть много разработок с новыми GT-моделями. Было бы здорово оказаться в машине ещё более близкой к настоящему гоночному GT3. И вообще я никогда раньше не пилотировал итальянскую марку, так что кто знает...», — приводит слова Майландера RacingNews365.

Гран-при Австралии — 2026 стал для немца 500-м в Формуле-1.