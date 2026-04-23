«Говорю об этом уже 10 лет». Зак Браун выступил против совладения командами Ф-1

Глава «Макларена» Зак Браун выступил против совладения командами Формулы-1.

«Говорю об этом уже 10 лет. Мне не нравится совместное владение [командами Ф-1], не нравятся команды «А» и «Б». Это провоцирует высокие риски того, что спорт будет скомпрометирован, а его целостность будет нарушена.

Мы видели это на примере быстрейшего круга, когда Даниэль Риккардо отобрал очко у «Макларена», чтобы помочь Максу [Ферстаппену] и «Ред Булл», мы видели переход интеллектуальной собственности из одной команды в другую, видели мгновенный переход персонала, тогда как мне придётся ждать до 2028 года», — приводит слова Брауна Sky Sports.