Патрезе заявил, что из-за ухода Ламбьязе Ферстаппен покинет «Ред Булл» в конце 2026-го

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе объяснил, почему четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» в конце сезона-2026.

«Если Ламбьязе уходит [в «Макларен»], это значит, что Макс тоже покинет «Ред Булл». Он чувствует себя не очень счастливым. Так что в конце этого сезона он, вероятно, предпримет свой шаг. Макс, прежде всего, должен получать удовольствие от пилотирования этих машин. Но очевидно, что они ему совсем не нравятся. Он достаточно сильная личность, чтобы ему верили, когда он говорит: «Если я не буду получать удовольствие, уйду из Формулы-1». Он уже получил удовлетворение и достиг так многого в этом спорте. Он доказал, что лучший», — приводит слова Патрезе RacingNews365.

