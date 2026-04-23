Штайнер: Сайнсу нужно быть готовым, если большой команде понадобится хороший гонщик

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Уильямсе».

«У него был хороший сезон в прошлом году, он поднимался на подиум несколько раз в «Уильямсе», а это достижение. Очевидно, увольнение из «Феррари» сильно на нём сказалось, поскольку он хорошо себя показывал и выигрывал гонки. Однако ему нужно быть готовым, если одной из больших команд снова понадобится хороший гонщик.

Очевидно, Карлос способен мотивировать команду в «Уильямсе», но он не контролирует ситуацию. Это большая команда, они стараются изо всех сил, но их текущее положение, учитывая то, где они были в прошлом году, стало большим разочарованием для Сайнса», — приводит слова Штайнера SoyMotor.

