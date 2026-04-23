Фото: Хюлькенберг и Бортолето презентовали специальный мерч «Ауди» к Гран-при Майами

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ауди» показала специальный мерч, который был подготовлен к Гран-при Майами.

Фото: Audi F1

«Майами — это гонка, которая выделяется своей энергией и уникальной атмосферой, эта коллекция действительно передаёт этот дух. Это образ, который одинаково хорошо смотрится как в паддоке, так и за пределами трассы. С нетерпением жду, когда вся команда и наши болельщики будут носить её. Увидимся в солнечном штате!» — приводит слова Нико Хюлькенберга пресс-служба команды.

«Для меня в Майами особая энергия. Здесь сильное латиноамериканское влияние, с которым как бразилец естественным образом связан, весь город кажется красочным и ярким — это отражено и в коллекции. Это идеальная обстановка для такого релиза. Что меня поражает, так это выразительность дизайна — они действительно соответствуют ощущениям от гонки. Здорово привносить эту энергию на гоночный уикенд и разделять её с нашими болельщиками», — приводит слова Габриэла Бортолето пресс-служба команды.