Бинотто: никто не ожидал, что «Ауди» сразу же начнёт бороться за очки

Глава «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на старте дебютного сезона Формулы-1.

«Рад, но пока не удовлетворён. Надеялся на большее, но вопрос заключается не в том, на что я надеюсь, а что реально. Мы новая заводская команда, соревнующаяся в новых правилах. Куда сложнее?

Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что наберём очки в первой же гонке и будем в середине пелотона Формулы-1, я бы без вопросов на это согласился.

Никто не ожидал, что сразу же начнём бороться за очки. Но мы заложили хороший фундамент. Машина работает в соответствии с основными принципами, у неё нет больших проблем. Это самое важное», — приводит слова Бинотто издание Sport Bild.