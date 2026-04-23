Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: никто не ожидал, что «Ауди» сразу же начнёт бороться за очки

Комментарии

Глава «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на старте дебютного сезона Формулы-1.

«Рад, но пока не удовлетворён. Надеялся на большее, но вопрос заключается не в том, на что я надеюсь, а что реально. Мы новая заводская команда, соревнующаяся в новых правилах. Куда сложнее?
Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что наберём очки в первой же гонке и будем в середине пелотона Формулы-1, я бы без вопросов на это согласился.

Никто не ожидал, что сразу же начнём бороться за очки. Но мы заложили хороший фундамент. Машина работает в соответствии с основными принципами, у неё нет больших проблем. Это самое важное», — приводит слова Бинотто издание Sport Bild.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android