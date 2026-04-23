Ван дер Линде — о смерти гонщика на «Нюрбургринге»: считают, что пилоты стали бессмертными

29-летний южноафриканский пилот Келвин ван дер Линде, являющийся трёхкратным победителем гонки «24 часа Нюрбургринга», рассказал о своей реакции на смерть 66-летнего финна Юхи Миеттинена во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбургринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Это первый раз в моей карьере, когда во время гоночного уикенда, где я участвовал в гонках, кто-то погиб. Обычно в автоспорте такое случается очень-очень редко. Для меня это был первый опыт, это было странное эмоциональное состояние по многим причинам. Очевидно, это огромная трагедия для его семьи и для всех причастных.

Но что я заметил среди многих представителей молодого поколения, скажем, моего возраста и младше — для многих это был первый раз, когда они пережили нечто подобное. Это было пробуждением, очень необходимым, в мире, в котором сейчас живём, учитывая стандарты безопасности, которые есть во многих GT-машинах, ты вытесняешь эту мысль о смерти.

В MotoGP есть элемент опасности, но многие считают, что автогонщики стали почти бессмертными. С каждым годом люди идут на больший риск. Чувствуется, что у людей нет того страха, который был, возможно, 20 лет назад. Когда твой коллега умирает на трассе, думаешь: «Это могло случиться и со мной», — приводит слова ван дер Линде издание RacingNews365.