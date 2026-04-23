Экс-пилот Ф-1: скоро Ферстаппену придётся погасить свет в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс считает, что четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен находится на пути к уходу из команды.

«Так совпало, что всё началось со смерти Дитриха Матешица. Похоже, что скоро Максу придётся погасить свет. Из команды уходит один человек за одним. Грядут большие перемены. В какой-то момент Макс не сможет справляться с ситуацией в одиночку.

Сравните это с футбольной командой из 25 человек. Если убрать 10 лучших, на поле окажутся другие люди. Потребуется время. Этим другим людям ещё только предстоит заявить о себе», — приводит слава Ламмерса Race Café.

