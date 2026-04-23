Трёхкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» — об эмоциях пилотов после смерти гонщика

29-летний южноафриканский пилот Келвин ван дер Линде, являющийся трёхкратным победителем гонки «24 часа Нюрбургринга», рассказал, что испытывали гонщики в воскресной гонке на «Нюрбургринге», где в субботу во время заезда погиб 66-летний финн Юха Миеттинен.

«Он [Юха] был парнем, который был тесно связан с «Нюрбургрингом», кто-то очень страстно увлечённый «Нюрбургрингом.» Он поддержал бы наше решение продолжить гонки в его честь. Это было правильное решение — гоняться в воскресенье. Но это очень странно, потому что в машине каждый раз, когда я проезжал этот поворот, возникало воспоминание: «День назад кто-то здесь потерял жизнь». У меня каждый круг, когда проезжал там, немного бежали мурашки по коже. Я был немного не уверен в этом повороте, что, наверное, нормально. Думаю, все чувствовали то же самое.

Даже в месте, где никогда не ожидаешь, что кто-то умрёт, твой разум начинает разгонять мысли: «А что, если в повороте будет масло?» Твой разум начинает уходить в эту сторону. И когда входишь в скоростные повороты, такие как «Флюкплац» или «Шведенкройц», где входишь в поворот на скорости 250 км/ч, твой разум определённо начинает немного шалить.

Так что приходится сознательно отгонять эти мысли, потому что они очень-очень контрпродуктивны, когда пытаешься ехать быстро и на пределе. Так что в воскресенье это была битва эмоций. К счастью, это гонка, результат которой не был особо важен. Для большинства очевидно, что подготовительные старты к 24-часовой гонке не имеют большого значения. Но это было тяжело — мы справились», — приводит слова ван дер Линде RacingNews365.