Единственная свободная практика на Гран-при Майами будет увеличена до 90 минут

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об изменении в расписании предстоящего Гран-при Майами Формулы-1.

Единственная свободная практика, которая состоится 1 мая, будет увеличена с 60 до 90 минут. Таким образом, заезды пройдут с 12:00 до 13:30 по местному времени.

Сообщается, что решение было принято в связи с форматом уикенда, последними изменениями в регламенте, а также апрельским перерывом, возникшим из-за отмены двух этапов в Саудовской Аравии и Бахрейне.

Ранее ФИА опубликовала список изменений в технический регламент Формулы-1.

