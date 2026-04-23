Бывший пилот Формулы-1: Антонелли всего 19 лет, но он показывает удивительную зрелость

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Витантонио Льюцци высказался о гонщике «Мерседеса» соотечественнике Андреа Кими Антонелли.

«Ему всего 19 лет, но он показывает удивительную зрелость в том, что он делает. Это вселяет надежду. Теперь нам нужно поверить в «Мерседес». Очевидно, мы продолжаем надеяться на возвращение «Феррари». Но если говорить об Антонелли, то мы должны поддерживать и «Мерседес», борьба будет продолжаться до конца года. Посмотрим, как всё будет развиваться, начиная с середины чемпионата, когда все добьются прогресса», — сказал Льюцци в подкасте Chiacchiere da Box.

