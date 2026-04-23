«У Формулы-1 нет никаких проблем». Стефано Доменикали — о новом регламенте чемпионата

«У Формулы-1 нет никаких проблем». Стефано Доменикали — о новом регламенте чемпионата
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ответил критикам регламента-2026, заявив, что проблемы чемпионата раздуты, а технические нюансы, вызывающие споры, непонятны большинству болельщиков.

«Я хочу, чтобы все чётко понимали: у Формулы-1 нет никаких проблем, она в отличной форме, просто чтобы всем было ясно. Подавляющее большинство болельщиков с самого начала очень позитивно воспринимают то, что видят в плане борьбы на трассе.

Основную массу людей, которые смотрят гонки по всему миру, не волнуют эти MGU-H, MGU-K, клиппинг, суперклиппинг. Они вообще не понимают, о чём мы говорим! Вы [журналисты] становитесь чересчур техничными, слишком уходите в инженерный склад ума в тех вещах, которые подавляющее большинство просто не замечает», — заявил Доменикали в интервью для The Race.

