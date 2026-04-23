«Вильнёв и Хэмилтон так бы не поступили». Джок Клиа — о неспортивном поведении М. Шумахера

Бывший гоночный инженер «Мерседеса» и «Феррари» Джок Клиа признался, что поначалу категорически отказывался работать с Михаэлем Шумахером из-за его спорных манёвров в 1994 и 1997 годах, но позже кардинально изменил мнение о легендарном немце.

«Это было просто огромное удовольствие [работать с Шумахером в «Мерседесе»]. Я знал Михаэля довольно хорошо благодаря нашему противостоянию в 1997 году, но мы общались, хотя и были соперниками.

И, честно говоря, в течение нескольких лет после этого [противостояния] я был о нём не слишком высокого мнения. То, что он сделал в 1997 году, то, что он сделал в 1994 году, мне не нравится. Я разговаривал с людьми, и они говорили: «Да, но любой поступил бы так же в его ситуации». Может быть, у него были проблемы с той «Феррари» в Хересе, и поэтому его единственным шансом на победу было вывести из строя Жака [Вильнёва].

В 1994 году он знал, что его обойдёт Деймон [Хилл], поэтому ему пришлось выбить его из трассы. «Любой уважающий себя пилот поступил бы так же», — говорили они, а я возражал: «Нет, не поступил бы. Жак так не поступил бы, и многие гонщики, которых я знал с тех пор, тоже так не поступили бы». Льюис [Хэмилтон] точно так не поступил бы. Поэтому у меня было довольно плохое мнение о его спортивном поведении.

Когда он оказался в «Мерседесе», в команду пришёл также Нико [Росберг]. Тогда Росс [Браун] созвал нас на собрание и сказал: «Думаю, нам нужно решить, кто у кого будет гоночным инженером». И я сказал: «Я точно не буду гоночным инженером у Михаэля», так что это решение было довольно простым: я получил Нико, а Шову [Эндрю Шовлину] достался Михаэль», — рассказал Клиа в прямом эфире на YouTube-канале Питера Уиндзора.

Однако сотрудничество с Росбергом не задалось.

«Это правда… мы просто не совпали. Мы с Нико вообще не понимали друг друга, у нас не было никакой синергии», — признался британец.

Вскоре Шумахер сам предложил Клиа присоединиться к нему. «Если Нико не хочет его, я возьму его», — процитировал Клиа слова немца. В итоге британец стал перформанс-инженером Шумахера на сезоны 2011 и 2012 годов.

«Мы сработались просто блестяще, правда так. Это был большой триумф — те пару лет со мной, Боно [Питером Боннингтоном] и Михаэлем… Для меня стало настоящим откровением увидеть, как семикратный чемпион ведёт дела. Он просто знал, как обращаться с людьми.

Я прошёл путь от того, что не испытывал к нему особого уважения как к спортсмену в гоночном плане, до того, что в последующие годы это стало совершенно неважным, потому что я проникся к нему огромным уважением как к мужчине, как к человеку. Он прекрасный, прекрасный человек», — заключил Клиа.