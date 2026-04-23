«Это было бы большой потерей для нас». Норрис — о потенциальном уходе Ферстаппена из Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на медийном мероприятии команды в среду поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, отвечая на вопрос о возможном уходе нидерландца из Формулы-1.

«Макс заслужил право делать всё, что ему заблагорассудится. Он выиграл четыре чемпионата мира. И он всегда был таким, это не только сейчас. Он всегда был очень откровенен и говорил то, что думает, независимо от того, согласны вы с ним или нет, и независимо от того, стоит ли это говорить или нет. Он остаётся самим собой, и я считаю, что это очень хороший подход к жизни.

Если это действительно произойдёт, то для спорта это будет настоящая потеря, ведь он, пожалуй, один из лучших гонщиков, которых когда-либо можно было увидеть в Формуле-1. И я думаю, что для нас это было бы большой потерей, потому что, хотя он порой и делает нашу жизнь невероятно сложной, с ним всегда интересно соревноваться», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.