Норрис — о будущем Ферстаппена в Ф-1: останется дольше, чем все говорят

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на медийном мероприятии команды высказался о восприятии машин Формулы-1 2026 года разными поколениями гонщиков.

«Думаю, это зависит от человека, потому что, когда видишь, как приезжают новички, для которых это первый год в Формуле-1, они восклицают: «Да, эти машины просто потрясающие!» Для тех, кто ездил на машинах прошлого года, а также на некоторых моделях более ранних лет, у нас, конечно, есть с чем сравнивать, и для каждого это в какой-то мере относительно.

Но, надеюсь, дела пойдут на поправку, и мне только что сказали, что он [Макс Ферстаппен] заявил, будто хочет выиграть пятый титул чемпиона мира, так что я уверен, что он останется дольше, чем все говорят», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.