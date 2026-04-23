«Ред Булл» скопировал крыло «Макарена» у «Феррари» и протестировал его в Сильверстоуне

Вчера, 22 апреля, «Ред Булл» привёз на съёмочный день в Сильверстоун обновлённую версию RB22, на которой появилось крыло «Макарена» — решение, впервые опробованное «Феррари».

Издание F1ingenerale сообщает, что Макс Ферстаппен опробовал машину, которая получила полностью пересмотренные боковые понтоны и модифицированное переднее антикрыло. Среди других новинок — два небольших крылышка, размещённых по бокам от Halo перед шлемом гонщика для улучшения аэродинамического потока. По первым оценкам, новая конфигурация может обеспечить прирост скорости от 5 до 10 км/ч на прямых.

Крыло «Макарена» представляет собой особую спецификацию заднего антикрыла, в которой закрылок совершает поворот на 180˚ для снижения лобового сопротивления.

«Феррари» впервые опробовала его на тестах в Бахрейне, затем использовала в свободных заездах на Гран-при Китая, но временно отложила из-за выявившихся проблем. После доработок на симуляторе и в ходе съёмочного дня в Монце «Скудерия» планирует установить обновлённое крыло на обе машины в Майами.