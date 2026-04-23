Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвидсон — об аварии Бермана: машина сзади ехала со слишком большой скоростью
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон выразил опасение, что одно из изменений регламента, принятых ФИА на этой неделе, может негативно сказаться на количестве обгонов.

«То, что мы видели в Сузуке — инцидент с [Оливером] Берманом и [Франко] Колапинто на входе в «Ложку» — это было связано не с тем, что «Альпин» Колапинто неожиданно замедлился. На самом деле всё произошло из-за того, что Берман нажал кнопку «буста» в том месте, где, честно говоря, обычно не ждёшь, что кто-то будет её нажимать.

Нажимая на кнопку «буста», как это было в первых трёх гонках, пилоты получали полную отдачу в 350 кВт — это около 470 лошадиных сил, если у батареи был достаточный уровень заряда, а у Бермана он был. Именно это и создало огромную разницу в скорости — 50 км в час — между двумя машинами. Нам было тяжело на это смотреть, особенно на вид с камеры, установленной на вертолёте. Ты видишь, как одна машина догоняет другую, и естественным образом предполагаешь, что это машина спереди едет слишком медленно. Но это было не так. Это машина сзади в той ситуации ехала со слишком большой скоростью.

Теперь они ограничили её [мощность дополнительного ускорения при «бусте»] до 150 кВт вместо 350, как раз чтобы избежать этой нелепой разницы в скорости между машинами. Возможно, это сгладит ситуацию. Я просто надеюсь, что это не помешает обгонам. Что касается меня, то тут я не уверен, но надеюсь, что так и будет», — заявил Дэвидсон в эфире Sky F1.

Материалы по теме
Берман раскритиковал Колапинто за аварию на Гран-при Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android