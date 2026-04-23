Дэвидсон — об аварии Бермана: машина сзади ехала со слишком большой скоростью

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон выразил опасение, что одно из изменений регламента, принятых ФИА на этой неделе, может негативно сказаться на количестве обгонов.

«То, что мы видели в Сузуке — инцидент с [Оливером] Берманом и [Франко] Колапинто на входе в «Ложку» — это было связано не с тем, что «Альпин» Колапинто неожиданно замедлился. На самом деле всё произошло из-за того, что Берман нажал кнопку «буста» в том месте, где, честно говоря, обычно не ждёшь, что кто-то будет её нажимать.

Нажимая на кнопку «буста», как это было в первых трёх гонках, пилоты получали полную отдачу в 350 кВт — это около 470 лошадиных сил, если у батареи был достаточный уровень заряда, а у Бермана он был. Именно это и создало огромную разницу в скорости — 50 км в час — между двумя машинами. Нам было тяжело на это смотреть, особенно на вид с камеры, установленной на вертолёте. Ты видишь, как одна машина догоняет другую, и естественным образом предполагаешь, что это машина спереди едет слишком медленно. Но это было не так. Это машина сзади в той ситуации ехала со слишком большой скоростью.

Теперь они ограничили её [мощность дополнительного ускорения при «бусте»] до 150 кВт вместо 350, как раз чтобы избежать этой нелепой разницы в скорости между машинами. Возможно, это сгладит ситуацию. Я просто надеюсь, что это не помешает обгонам. Что касается меня, то тут я не уверен, но надеюсь, что так и будет», — заявил Дэвидсон в эфире Sky F1.