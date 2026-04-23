Култхард: путь от картинга до Формулы-1 стоит около $ 10,8 млн

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал о финансовых барьерах, с которыми сталкиваются молодые гонщики на пути в чемпионат мира.

«Если тебе повезёт, путь от картинга до готовности к Формуле-1 обойдётся примерно в $ 10,8 млн. Картинг с восьми до 15 лет, затем год или два в Формуле-4, потом Формула-3 за полтора миллиона, затем Формула-2 за два с небольшим миллиона. Очень быстро суммы растут. По своему опыту с сыном Дейтоном: в картинге — сотни тысяч, в машинах — ещё больше. А он только во втором сезоне в GB4», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

Бывшая гонщица W Series и эксперт Sky Sports F1 Наоми Шифф добавила, что финансовый разрыв лишает шансов многих талантливых пилотов.

«Грустно, что большинство на стартовой решётке — сыновья миллионеров, миллиардеров или бывших гонщиков Формулы-1. Это не футбол, где можно просто надеть бутсы и пойти пинать мяч. День тестов в W Series стоил $ 15 000. Поэтому я никогда не тестировалась и поэтому выглядела плохо. Ты выходишь на перестрелку с ложкой. С этим невозможно конкурировать», — сказала Шифф.

«Это дорогой спорт, и поэтому некоторые великие таланты никогда не пробьются дальше картинга. Но, полагаю, можно сказать, что и некоторые великие футболисты не попадают в команду мечты, потому что их не заметили скауты, или они упали духом, или получили травму», — заключил Култхард.

Может быть интересно:
Эксклюзив
Отец российского гонщика рассказал, сколько нужно денег, чтобы выступать в Формуле-3
