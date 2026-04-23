Жоан Мир: не заслуживаю выступать ни за какую другую команду, кроме заводской «Хонды»

Чемпион MotoGP 2020 года Жоан Мир заявил, что его результаты дают ему право остаться в заводской команде «Хонды» на сезон-2027.

«Не думаю, что заслуживаю выступать за какую-либо другую команду, кроме заводской «Хонды». Я здесь не для того, чтобы просить. Я гонщик, который может гарантировать: когда мотоцикл работает, я буду впереди. Если что-то меня не мотивирует, я не стану этим заниматься. Всё просто. Это не начало моей карьеры, когда соглашаешься на всё.

Если я собираюсь что-то делать, то потому, что в этом есть смысл, и мы движемся вперёд, и выкладываемся полностью, потому что я доказываю, что быстр. Думаю, я даю более чем достаточно причин получить хороший мотоцикл в следующем году.

То, чего я хочу, — остаться с заводской командой. Мы делаем отличную работу, мотоцикл явно сделал шаг вперёд. Было бы здорово продолжить с «Хондой» и заводской командой, замкнуть круг и бороться за подиумы в следующие несколько лет», — приводит слова Мира издание Motorsport.

«Хонда» остаётся одной из последних заводских команд, не определившихся с составом на 2027 год. Ранее японский производитель подписал Фабио Куартараро, а теперь выбирает между Миром и его напарником Лукой Марини. При этом не исключён вариант, при котором «Хонда» расстанется с обоими действующими гонщиками — среди кандидатов называются Диого Морейра из LCR и Давид Алонсо из Moto2.