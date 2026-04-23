Зак Браун — о Кристиане Хорнере: буду потрясён, если он не вернётся в Формулу-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном возвращении Кристиана Хорнера в паддок Формулы-1.

«Кристиан был выдающейся фигурой в автоспорте. Здесь всегда появляются и уходят знаковые люди. Думаю, было бы здорово, если бы он вернулся. Это великолепный специалист, и его послужной список говорит сам за себя.

Я бы предпочёл иметь 10 слабых руководителей команд, но такое вряд ли случится в ближайшее время, а новые таланты появляются постоянно. За последние два-три года произошло много перестановок на руководящих постах, и всё же я считаю, возвращение Кристиана пошло бы всем на пользу. Зная его страсть к делу и возраст, я был бы потрясён, если бы он не вернулся — будь то с «Альпин» или с кем-то ещё», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

Что думают другие руководители команд?
Вольф — о возможном возвращении Хорнера в Ф-1: у меня двоякое мнение
