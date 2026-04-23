Источник: «Ауди» назначит гоночным директором трёхкратного победителя «Ле-Мана» Макниша

«Ауди» готовится объявить о перестановках в руководстве команды Формулы-1, включая назначение на пост гоночного директора, сообщает RacingNews365 со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, на эту должность будет назначен трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Алан Макниш. 56-летний шотландец, ранее занимавший пост руководителя команды «Ауди» в Формуле-E, сейчас возглавляет программу развития гонщиков бренда. В его задачи войдут управление гоночными операциями, координация уикендов и работа в медийной активности команды.

Необходимость в новой должности возникла после внезапного ухода Джонатана Уитли с поста руководителя команды в конце марта по личным причинам. Глава проекта «Ауди» в Ф-1 Маттиа Бинотто взял на себя дополнительные обязанности, но на Гран-при Японии признал, что нуждается в поддержке, особенно во время гоночных уикендов.

Рассматривалась кандидатура спортивного директора Иньяки Руэды, ранее работавшего с Бинотто в «Феррари», однако, по данным источников, выбор сделан в пользу Макниша. В «Ауди» отказались от комментариев, заявив: «Мы не комментируем слухи».

Ожидается, что об изменениях объявят до Гран-при Майами, возможно, уже до конца этой недели.