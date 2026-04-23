Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Авто Новости

Кацута лидирует в первый день Ралли Канарских островов WRC. Ожье — седьмой, Грязин — 13-й

Кацута лидирует в первый день Ралли Канарских островов WRC. Ожье — седьмой, Грязин — 13-й
Японец Такамото Кацута выиграл суперспецучасток WRC (Чемпионат мира по ралли), открывший Ралли Канарских островов, и возглавил общий зачёт гонки.

WRC 2026. Этап 5, Лас-Пальмас, Испания
Ралли Канарских островов. Общий зачёт
24 апреля 2026, пятница. 10:26 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
9:33.9
2
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+0.8
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+0.9

Японец на «Тойоте» опередил Адриена Фурмо на 1,4 секунды. Вторым стал напарник Кацуты по команде Сами Паяри (+0,4 секунды).

WRC 2026. Этап 5, Лас-Пальмас, Испания
Ралли Канарских островов. Спецучасток 1
23 апреля 2026, четверг. 20:05 МСК
Окончено
1
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
1:54.2
2
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+0.4
3
Роберто Дапра
Skoda Fabia RS Rally2
+0.8

«Очень много людей на стадионе, я рад, что столько зрителей пришло посмотреть на наш спорт. Это не полноценный спецучасток, но шоу важно для спорта», — приводит слова Кацуты издание Motorsport.

Участники преодолели три круга по извилистой трассе в 1,89 км, проложенной внутри футбольного стадиона на Гран-Канарии. Лучшим из гонщиков Rally2 стал итальянец Роберто Дапра, показавший третье время и опередивший несколько более быстрых экипажей Rally1, включая Дани Сордо. Россиянин Николай Грязин, выступающий под флагом Болгарии, показал 13-е время в общем зачёте и четвёртое — в Rally2.

Действующий чемпион мира Себастьен Ожье и Фурмо показали идентичное время, разделив шестую строчку. Точно так же не смогли выявить победителя в своей дуэли Элфин Эванс и Тьерри Нёвиль — оба показали восьмой результат.

В пятницу экипажам предстоит преодолеть шесть асфальтовых спецучастков протяжённостью 108 км и завершить день вторым проездом по суперспецучастку на стадионе.

WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт после 1 СУ:

1. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:54.2.
2. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +0.4.
3. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +0.8.
4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.0.
5. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1.2.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.4.
7. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +1.4.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.9.
9. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +1.9.
10. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +2.0.
...
13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +2.9.

Как закончился прошлый этап:
Кацута победил на Ралли Хорватии WRC, лидировавший Нёвиль не закончил последний СУ
