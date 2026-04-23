Кацута лидирует в первый день Ралли Канарских островов WRC. Ожье — седьмой, Грязин — 13-й

Японец Такамото Кацута выиграл суперспецучасток WRC (Чемпионат мира по ралли), открывший Ралли Канарских островов, и возглавил общий зачёт гонки.
Японец на «Тойоте» опередил Адриена Фурмо на 1,4 секунды. Вторым стал напарник Кацуты по команде Сами Паяри (+0,4 секунды).
«Очень много людей на стадионе, я рад, что столько зрителей пришло посмотреть на наш спорт. Это не полноценный спецучасток, но шоу важно для спорта», — приводит слова Кацуты издание Motorsport.
Участники преодолели три круга по извилистой трассе в 1,89 км, проложенной внутри футбольного стадиона на Гран-Канарии. Лучшим из гонщиков Rally2 стал итальянец Роберто Дапра, показавший третье время и опередивший несколько более быстрых экипажей Rally1, включая Дани Сордо. Россиянин Николай Грязин, выступающий под флагом Болгарии, показал 13-е время в общем зачёте и четвёртое — в Rally2.
Действующий чемпион мира Себастьен Ожье и Фурмо показали идентичное время, разделив шестую строчку. Точно так же не смогли выявить победителя в своей дуэли Элфин Эванс и Тьерри Нёвиль — оба показали восьмой результат.
В пятницу экипажам предстоит преодолеть шесть асфальтовых спецучастков протяжённостью 108 км и завершить день вторым проездом по суперспецучастку на стадионе.
WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт после 1 СУ:
1. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:54.2.
2. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +0.4.
3. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +0.8.
4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.0.
5. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1.2.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.4.
7. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +1.4.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.9.
9. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +1.9.
10. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +2.0.
...
13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +2.9.