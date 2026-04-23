Auto sport Web: передняя подвеска «Астон Мартин» Ньюи — провал

Японский журнал Auto sport Web в свежем номере раскритиковал конструкцию передней подвески «Астон Мартин», разработанной под руководством босса команды Эдриана Ньюи.

По информации источника, особенности расположения рулевого механизма негативно влияют на работу всей системы. Так, по данным издания, проблема заключается в расположении рулевой рейки, из-за которого тяги при повороте руля двигаются по диагонали. Такое решение, полагает Auto sport Web, продиктовано попыткой добиться улучшения аэродинамических свойств автомобиля — предполагается, что рычаги подвески играют роль небольших закрылков, перенаправляющих поток воздуха под днище машины. Однако эффективность такого решения изданию кажется сомнительной.

«Эффективность рулевого управления ужасно низкая. Это ошибка, которую конструктор подвески не должен допускать. Провал», — резюмирует издание.

Сообщается, что подобная схема может отражаться на реакции автомобиля на действия пилота. В частности, в онборд-записях фиксировались моменты, когда движения рулём не полностью передавались на колёса.

«С точки зрения кинематики — это однозначно дефект», — добавляет Auto sport Web.

При этом в материале подчёркивается, что ряд команд в сезоне используют более сложные схемы подвески, включая многорычажные решения, позволяющие совмещать требования аэродинамики и механики.

Может быть интересно:
«Если 12 машин сойдут». Комментатор Ф-1 — о шансах «Астон Мартин» набрать очки в 2026-м
