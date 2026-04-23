Зак Браун объяснил, зачем «Макларен» подписал Джанпьеро Ламбьязе

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун раскрыл детали приглашения Джанпьеро Ламбьязе на пост гоночного директора, объяснив, что это необходимо для снижения нагрузки на руководителя команды Андреа Стеллу.

«Очень рад, что ДжиПи присоединяется к нам. Моя работа как главного исполнительного директора — обеспечить стабильность и видимость будущего. Со стороны гоночных операций у Андреа на самом деле три должности. Он руководитель команды, он управляет гоночным коллективом и также играет большую роль в качестве технического директора. Андреа — тот клей, который всё это соединяет.

Он способен выполнять две работы, но просить его делать три — это перебор. ДжиПи придёт и сыграет отличную роль. Учитывая его опыт и возраст, я думаю, он сможет быть здесь долгое время и расти», — сказал Браун во время пресс-конференции в Технологическом центре «Макларена». Его слова приводит издание Motorsport Week.