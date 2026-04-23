Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Зак Браун объяснил, зачем «Макларен» подписал Джанпьеро Ламбьязе

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун раскрыл детали приглашения Джанпьеро Ламбьязе на пост гоночного директора, объяснив, что это необходимо для снижения нагрузки на руководителя команды Андреа Стеллу.

«Очень рад, что ДжиПи присоединяется к нам. Моя работа как главного исполнительного директора — обеспечить стабильность и видимость будущего. Со стороны гоночных операций у Андреа на самом деле три должности. Он руководитель команды, он управляет гоночным коллективом и также играет большую роль в качестве технического директора. Андреа — тот клей, который всё это соединяет.

Он способен выполнять две работы, но просить его делать три — это перебор. ДжиПи придёт и сыграет отличную роль. Учитывая его опыт и возраст, я думаю, он сможет быть здесь долгое время и расти», — сказал Браун во время пресс-конференции в Технологическом центре «Макларена». Его слова приводит издание Motorsport Week.

