Марк Маркес — о предстоящем ГП Испании MotoGP: думаю, «Априлья» снова является фаворитом

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес накануне Гран-при Испании в Хересе оценил расстановку сил и рассказал о собственном состоянии.

«Мы ждали этой паузы, и уже это говорит о том, что наш уровень был не очень высоким. Думаю, я сделал шаг вперёд в физическом плане, я доволен. Посмотрим, как пойдёт в выходные: в первую очередь нам нужно добиться большей стабильности на протяжении уикенда и постараться побороться за подиум как в спринте, так и в Гран-при.

Мы побывали на трёх разных трассах, с постоянно меняющейся задней резиной. И всегда побеждала «Априлья» [Марко] Бедзекки. Так что, думаю, они явно снова являются фаворитами: мы постараемся хорошо поработать и сделать шаг вперёд как в плане мотоцикла, так и в плане вождения. Я постараюсь поработать над тем, чтобы добавить этот «плюс» на «Дукати», что обычно у меня получалось, но в этих первых гонках я не смог этого сделать.

Тесты в понедельник? Пилот ждёт от инженеров того «дополнительного», а инженеры ждут от пилотов того «дополнительного». Думаю, что все вместе мы сможем проделать хорошую работу, но сначала у нас гонка, которая не менее важна, чем тесты, потому что мы боремся за очки и должны начать добиваться более стабильных результатов на уикендах. Тесты же будут важны для понимания более общих вещей и для того, чтобы посмотреть, сможем ли мы сделать шаг вперёд», — приводит слова Маркеса издание Sky Sport MotoGP.