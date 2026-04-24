Главная Авто Новости

Дэвид Култхард: главным мерилом изменений в регламенте будет Макс Ферстаппен

Дэвид Култхард: главным мерилом изменений в регламенте будет Макс Ферстаппен
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что ближайшие гонки станут определяющими для будущего Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в чемпионате.

«Главным мерилом того, достаточно ли этих мер [по изменению регламента], будет Макс Ферстаппен. Потому что он ни под кого не прогибается. Я знаю, что в Формуле-1 предпочли бы, чтобы он не высказывался настолько громко о своей неприязни к нынешнему регламенту. Так что давайте подождём и посмотрим, что он скажет после Майами.

Конечно, каждый гонщик хочет оказаться в лучшей машине, потому что это даёт тебе наилучший шанс на победу, но я действительно думаю, что Макс уже достаточно зрелый в своей карьере, с его четырьмя титулами, чтобы сказать: «Вообще-то, это теперь моя Формула-1». Так что, если в ближайших гонках он будет спокойнее, тогда, я полагаю, можно предположить, что он задержится ещё на какое-то время. Если же он по-прежнему будет недоволен — и дело будет искренне выходить за рамки просто нехватки темпа у команды, — тогда он может в какой-то момент решить уйти. Потому что в этот перерыв от Формулы-1 он уже выезжал, гонялся и тренировался за рулём машины GT3», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

Может быть интересно:
Култхард: путь от картинга до Формулы-1 стоит около $ 10,8 млн
Комментарии
