Зак Браун призвал не списывать «Ред Булл» со счетов после ухода Ламбьязе и других лидеров

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун, комментируя будущий переход гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в британскую команду, заявил, что не стоит недооценивать «Ред Булл», несмотря на массовый уход ключевых фигур.

«Было бы очень глупо списывать «Ред Булл» со счетов. Думаю, им нужно провести своего рода перезагрузку. Они потеряли много людей — Кристиана [Хорнера], [Джонатана] Уитли, в перспективе ДжиПи, [Эдриана] Ньюи, Дэна Фэллоуза. Большая часть их пит-уолла обновилась. При этом я высоко оцениваю Лорана [Мекиса], он отлично справляется. Он техничен, молод, и я не сомневаюсь, что он перестроит команду. Как и в случае с «Маклареном», у них огромное количество талантов, которые просто нужно раскрыть», — сказал Браун во время пресс-конференции в Технологическом центре «Макларена». Его слова приводит издание Crash.net.

