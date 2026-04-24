В «Макларене» назвали два решения «Феррари», которые удивили команду

Технический директор «Макларена» Роб Маршалл признал, что новый регламент оказался менее жёстким, чем ожидали команды, а также отметил инженерные решения «Феррари».

«Думали, что регламент будет довольно жёстким. Раньше, в не самые лучшие времена, у нас был лист бумаги с набором цифр, который просто задавал несколько базовых рамок, в которые нужно было вписать машину.

Сейчас правила пишутся так, что есть множество очень сложных CAD-моделей, на первый взгляд кажется, что вокруг них куда труднее придумать что-то оригинальное. Смотришь на допустимую зону — и думаешь, будто машина уже нарисована за тебя. По крайней мере, так кажется. Ты создаёшь свою машину, приезжаешь на первый этап сезона – и вдруг видишь, что у других полно совершенно разных решений.

Возьмите хотя бы заднее крыло «Феррари» Все посмотрели и подумали: «Ага… ладно. Уверены, что это вообще законно?» Да, законно. Тогда остаётся только сказать — молодцы. Они также интересно проработали с зоной выхлопа. Все посмотрели и сказали: «Это довольно любопытно». Да, и это тоже хорошее решение.

У разных команд очень разные формы передних крыльев. Все думали, что передние крылья будут одинаковыми, но вышло совсем наоборот. Думаю, у каждой машины есть что-то такое, на что смотришь и говоришь: «О, да. Это вообще не похоже ни на что из того, что сами рассматривали».

Так что главный вывод простой — регламент оказался далеко не таким жёстким, как мы ожидали», – приводит слова Маршалла портал RacingNews365.