Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эрдоган примет участие в презентации возвращения Гран-при Турции — Motorsport

Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 апреля, посетит презентационное мероприятие, посвящённое возвращению Гран-при Турции в календарь Формулы-1, сообщает турецкая редакция портала Motorsport.

Как сообщается, мероприятие начнётся в 15:00 мск и пройдёт в рабочем офисе президента во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ожидается, что в ходе презентации будут раскрыты детали процесса возвращения этапа, а также прозвучит официальное заявление по будущему гонки.

По имеющейся информации, Формула-1 вернётся на трассу «Истанбул Парк» в рамках многолетнего соглашения.

Гран-при Турции впервые вошёл в календарь Формулы-1 в 2005 году. Этап регулярно проводился до 2011 года, после чего выбыл из чемпионата. Позже гонка дважды возвращалась в пандемийный период — в 2020-м и 2021-м. Больше всех побед на Гран-при Турции одержал Фелипе Масса — три. Два раза здесь выигрывал Льюис Хэмилтон.

Источник: Гран-при Турции вернётся в Формулу-1 с контрактом на семь лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android