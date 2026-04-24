Култхард — о связи Ферстаппена с «Ред Булл»: не жду его в роли спортсмена Monster

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что связь четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена с «Ред Булл» сохранится, даже если в будущем нидерландец решит сменить команду.

«Думаю, отношения между Максом и «Ред Булл» сохранятся. Будет ли он в будущем выступать за них в Формуле-1 — это уже другой вопрос. Но та связь, которая существует между Австрией, Максом Ферстаппеном и его семьёй, никуда не денется. Не ожидаю, что он вдруг появится в роли спортсмена Monster.

Но очевидно одно — в этом спорте ничто не длится вечно, а Макс — прирождённый соперник. Если у «Ред Булл» начнутся проблемы в более долгосрочной перспективе, а под этим имею в виду хотя бы остаток нынешнего сезона, команда не покажет признаков возвращения к победам в будущем, тогда, конечно, он будет смотреть, где его карьере лучше всего продолжаться.

Макс — гонщик, всё зависит только от него. Даже если «Ред Булл» больше никогда не выиграет чемпионат мира, команда уже добилась своей цели. Если он по-прежнему чувствует этот азарт, то останется. Он жаждет борьбы и не боится вызовов. Макс выше всего этого. Надеюсь, он останется. Сейчас именно Ферстаппен ориентир для остальных — он доминировал в этом спорте», — приводит слова Култхарда портал PlanetF1.

Red Bull и Monster Energy являются конкурентами на рынке энергетических напитков и параллельно активно представлены в автоспорте. Сейчас Monster является одним из спонсоров «Макларена» и поддерживает действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса.