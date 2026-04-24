Расселл допустил изменения в расстановке сил после Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что ближайшие этапы могут повлиять на текущий баланс сил в Формуле-1 благодаря первым крупным обновлениям сезона.

«Думаю, сейчас «Мерседес» находится в действительно очень сильной позиции. Обычно Майами — это этап, на который команды привозят первые крупные обновления сезона. Но из-за того, как в этом году сложился календарь, это сместилось на Монреаль.

Думаю, именно в Монреале мы, возможно, увидим небольшие изменения, если кто-то и сможет сократить отставание от нас. У нас тоже кое-что есть в запасе, постараемся привезти это в Канаду», — приводит слова Расселла F1oversteer.

В апреле были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, из-за чего в календаре Формулы-1 возник вынужденный перерыв. За это время несколько команд, включая «Феррари» и «Ред Булл», провели частные тесты и съёмочные дни, где уже были замечены обновления, которые могут дебютировать на Гран-при Майами, запланированном на 1-3 мая.