Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Её никто не понимает – ни инженеры, ни пилоты». Перес раскритиковал новую Формулу-1

«Её никто не понимает – ни инженеры, ни пилоты». Перес раскритиковал новую Формулу-1
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес жёстко высказался о нынешнем техническом регламенте чемпионата.

«Да, эта Формула-1 совершенно другая, правда в том, что её никто не понимает: ни инженеры, ни мы, пилоты. Факт, что эти машины уже не доставляют такого удовольствия, как раньше. Это новая и очень сложная Формула-1, совсем не та, к которой мы привыкли. Всем командам ещё многому предстоит научиться.

Как пилот всегда стараешься ехать как можно быстрее, но теперь гораздо большую роль играют электрическая часть мотора и процессы рекуперации энергии. Из-за этого всё стало совсем другим, именно поэтому нам так тяжело.

Доходит до того, что ты внезапно едешь на 80 или 90 км/ч быстрее машины впереди и даже не понимаешь причин. Это сложно, потому что у тебя нет информации, что происходит. Нам всем нужно адаптироваться к этим изменениям регламента», — приводит слова Переса FormulaPassion.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android