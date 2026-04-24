«Её никто не понимает – ни инженеры, ни пилоты». Перес раскритиковал новую Формулу-1

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес жёстко высказался о нынешнем техническом регламенте чемпионата.

«Да, эта Формула-1 совершенно другая, правда в том, что её никто не понимает: ни инженеры, ни мы, пилоты. Факт, что эти машины уже не доставляют такого удовольствия, как раньше. Это новая и очень сложная Формула-1, совсем не та, к которой мы привыкли. Всем командам ещё многому предстоит научиться.

Как пилот всегда стараешься ехать как можно быстрее, но теперь гораздо большую роль играют электрическая часть мотора и процессы рекуперации энергии. Из-за этого всё стало совсем другим, именно поэтому нам так тяжело.

Доходит до того, что ты внезапно едешь на 80 или 90 км/ч быстрее машины впереди и даже не понимаешь причин. Это сложно, потому что у тебя нет информации, что происходит. Нам всем нужно адаптироваться к этим изменениям регламента», — приводит слова Переса FormulaPassion.