Албон поделился лучшим воспоминанием из Формулы-2

Пилот «Уильямса» Алекс Албон вспомнил период выступлений в Формуле-2 и рассказал о самом ярком моменте того времени, связанном с гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Во многом Формула-2 помогла мне быстрее адаптироваться, потому что выступали на тех же трассах, что и Формула-1, использовали похожие шины. Прижимной силы было меньше, но стиль пилотирования оставался схожим. Кроме того, ты находишься внутри паддока Формулы-1, на виду у команд и руководителей, которые в итоге и решают, кто попадёт в Ф-1.

Моё любимое воспоминание вне гонок связано с Абу-Даби, когда уже знали, что Ландо Норрис и Джордж Расселл получили места в Формуле-1, понимали, что все вместе переходим туда. Мы близкие друзья, выросли вместе, было ощущение, что все одновременно добились своей цели.

Почти все гонщики нынешней стартовой решётки Формулы-1 в какой-то момент выступали в Формуле-2, поэтому в паддоке ощущается почти семейная атмосфера. Мы росли вместе, в каком-то смысле переход из Ф-2 в Ф-1 был менее пугающим, потому что вокруг были те же люди, с которыми я гонялся ещё в восемь лет и которых знаю большую часть жизни», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-2.