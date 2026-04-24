Алези — об Антонелли: итальянцы любят его и «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли успешно начал карьеру в чемпионате мира и уже сумел добиться признания со стороны требовательной итальянской публики.

«Для Кими это очень хороший баланс и большая удача, потому что раньше такое уже случалось с Микеле Альборето и другими очень талантливыми итальянскими гонщиками — для них просто не находилось места. Пресса говорила только о «Феррари». Сейчас всё иначе. Они любят его и любят «Феррари»… И ещё очень гордятся Кими. Он к этому идёт.

Джордж тоже серьёзный претендент на титул, без всяких сомнений, хотя, возможно, сейчас он уже начинает задумчиво чесать затылок», — приводит слова Алези портал RacingNews365.