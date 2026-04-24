Гран-при Турции возвращается в календарь Формулы-1

Гран-при Турции вновь войдёт в календарь Формулы-1 и пройдёт в 2027 году, сообщает пресс-служба чемпионата мира.

О возвращении этапа было объявлено в пятницу на презентации в Стамбуле. В мероприятии приняли участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали и президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем.

Известно, что контракт на проведение Гран-при подписан сроком на пять лет. Этап будет проходить на трассе «Истанбул Парк», ранее уже принимавшей гонки чемпионата мира, и не войдёт в систему ротации трасс — гонка будет проводиться ежегодно.

Гран-при Турции впервые вошёл в календарь Формулы-1 в 2005 году и проводился до 2011-го. После длительного перерыва этап дважды возвращался в чемпионат в период пандемии коронавируса — в 2020 и 2021 годах.