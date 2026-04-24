Президент Турции Эрдоган отреагировал на возвращение страны в календарь Формулы-1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возвращение страны в календарь Формулы-1.

«Формула-1 входит в число ведущих спортивных событий мира благодаря своему масштабу, молодой аудитории и лидерству в автомобильных технологиях.

В нашей стране Формула-1 также пользуется огромной популярностью среди всех возрастов, особенно среди молодёжи. Гонки охватывают почти 19 млн человек, а около 7,5 млн активно следят за ними в социальных сетях. Мы принимали Формулу-1 девять раз: семь гонок с 2005 по 2011 год и ещё две в период COVID – в 2020 и 2021 годах. «Истанбул Парк», особенно знаменитый своим восьмым поворотом и любимый поклонниками автоспорта, вновь примет пять сезонов ярких и качественных гонок с 2027 по 2031 год.

Считаю возвращение Турции в календарь Формулы-1 явным подтверждением высокого доверия к нашей стране – к нашим организационным возможностям, современной спортивной и медицинской инфраструктуре, а также к знаменитому гостеприимству турецкого народа. Мы снова оправдаем это доверие и проведём этап на безупречном уровне, как делали это раньше», – приводятся слова Эрдогана в официальном заявлении.

